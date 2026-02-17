Slušaj vest

Obilne snežne padavine, koje su tokom protekle noći zahvatile teritoriju opštine Ivanjica, nanele su veliku štetu na elektrodistributivnoj mreži, ostavljajući stotine ljudi bez struje.

Prema prvim informacijama, najkritičnije je u okolini mesta Kušići. Vlažan i težak sneg, karakterističan za ovo doba godine, lomio je grane i drveće, što je dovelo do kidanja provodnika i kvarova na dalekovodima.

- Kako saznajemo, veliki broj domaćinstava u Ivanjici je bez struje nakon jakog snega koji je sinoć zahvatio područje Kušića - prenosi agencija RINA.

Kurir.rs, RINA, telegraf

Ne propustiteSrbijaSNEŽNA DRAMA, KAMIONI ZAGLAVLJENI U SNEGU NA PUTU BEŠENOVO – BEOČIN: Pet ih izvučeno tokom noći, još toliko čeka pomoć (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
DruštvoAMSS: Otežani uslovi vožnje zbog snežnih padavina, očekuje se pojačan saobraćaj popodne
Putari čiste sneg
SrbijaUŽIVO SRBIJA POD NOVIM SNEŽNIM UDAROM! Napadaće 20 cm i više! Kamioni zaglavljeni, drvo palo, snimci stižu iz svih krajeva Srbije! (FOTO/VIDEO)
sneg mećava
Društvo"U BEOGRADU DANAS SOLIDAN SNEG" Najnovija vremenska prognoza Ivana Ristića, otkrio tačne dane kada će se opet zabeleti Srbija
Ivan Ristić sneg