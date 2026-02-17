Slušaj vest

Gest devetogodišnjeg Bogdana Obradovića, člana lozničke Akademije borilačkih veština, na evropskom, afričkom i bliskoistočnom sabmišn fajting prvenstvu, održanom proteklog vikenda u Beogradu, otopio je i najtvrđa srca. Ovaj mali-veliki šampion osvojio je zlatnu medalju i kvalifikovao se za Svetsko prvenstvo, a pobedu je posvetio svojoj nedavno preminuloj majci Nataši.

On je na pobedničko postolje izašao sa likom svoje majke na majici, na kojoj piše ''Mamin šampion'', pokazujući snažnu emociju i snagu, a pobeda koju joj je posvetio mnogo je više od sportskog rezultata, to je dokaz velike ljubavi i poštovanja, koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Njegov uspeh i sposobnost da nađe snagu i ostvari sportski podvig pozdravila je i gradska uprava koja mu je čestitala na osvojenoj zlatnoj medalji na prvenstvu u organizaciji ADCC i nacionalnih saveza, gde je na najlepši način predstavio svoj grad.

Foto: ABS

''Posebnu snagu njegovom uspehu daje činjenica da je zlatnu medalju posvetio svojoj majci Nataši, preminuloj 30. decembra 2025. godine. Noseći majicu sa njenim likom, pokazao je koliko su ljubav, istrajnost i vera pokretačka snaga svakog velikog rezultata. Simbolično, dan nakon osvajanja evropskog zlata, Bogdan proslavlja deveti rođendan. Iako ima samo devet godina, iza sebe već ima dve godine predanog rada i treninga u Akademiji borilačkih sportova Loznica, gde je izrastao u pravog malog šampiona'', navodi se u čestitki Grada Loznice koji mu želi ''mnogo zdravlja, radosti i novih sportskih uspeha, uz uverenje da je ovo tek početak jedne velike sportske priče''.