Na magistralnom putu Užice - Bajina Bašta preko Kadinjače došlo je do sudara autobusa i kamiona. Saobraćaj je u prekidu.

- Čeono su se sudarili autobus i kamion, s obzirom da brzina nije bila velika, pričinjena je na svu sreću samo materijalna šteta, nema povređenih lica - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Snežne padavine izazvale su kolaps na saobraćajnicama širom zapadne Srbije.

Na Zlatiboru su zabeležene veće gužve i zastoji, kako na magistralnom putu tako i na ulicama u centru grada.

Kod Topole došlo je do poprečivanja šlepera.

Kurir.rs/RINA

