Tako se kamerom zabeležena scena na Zlatiboru proširila mrežama. Na snimku se vidi kako domaćin s upregnutim konjima iz dubokog snega izvlači zaglavljene automobile!

 Slična je situacija i na Tari, u mestu Zaovine, gde je zbog jakih snežnih padavina više vozila zaglavljeno na putu. Sneg i dalje intenzivno pada, a saobraćaj je otežan. 

 Saobraćajni kolaps na Zlatiboru

 Kurir.rs/Instagram 192/Instagram Srbija.sad

