Uslugu narodne kuhinje u Loznici trenutno koristi 158 korisnika na tri punkta, lozničkoj Zelenoj pijaci, u Klupcima i Lešnici, saopšteno je iz lozničkog Crvenog krsta.

Program narodne kuhinje finansira se i sprovodi u partnerstvu lokalne samouprave i humanitarnih organizacija sa ciljem da se njenim korisnicima obezbedi redovan, siguran i što kvalitetniji obrok.

U Crvenom krstu Loznica navode da u samom gradu imaju 85 korisnika, prigradskom naselju Klupcima 23, gde korisnici dolaze po obroke, a 45 ih je u Lešnici gde im dovoze hranu i dele na terenu. Pet korisnika je van glavnih punktova, na usputnim stanicama, odnosno po jedan je u selima Straža, Jelav i na šabačkom putu,, a dva su u Lipničkom Šoru.

Rad narodne kuhinje realizuje se zahvaljujući saradnji sa trgovinskim lancima i kompanijama koje posluju po principima društvene odgovornosti pa se korisnicima značajno popravlja kvalitet obroka koje dobijaju. Zahvaljujući takvim donacijama kupljeno je 2.190 jaja za korisnike kuhinje, nabavljeno je i 677 paketa grožđa, 648 paketa čili paradajza, a kuvani obroci često budu obogaćeni sa voćem, sokovima i slatkišima.