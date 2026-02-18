DVE BRONZE NA MEĐUNARODNOM TAKMIČENJU IZ INFORMATIKE: Zapažen uspeh učenika Matematičke gimnazije iz Beograda
Učenici Matematičke gimnazije u Beogradu ostvarili su zapažen uspeh u konkurenciji 190 takmičara iz 16 zemalja na 10. međunarodnom takmičenju iz informatike infO(1)Cup u onlajn formatu.
Bronzane medalje osvojili su Mihajlo Janičić i Veljko Vitkovac, učenici Matematičke gimnazije, kao i Lazar Nikić, učenik Šabačke gimnazije. U sastavu reprezentacije Srbije bili su i učenici Matematičke gimnazije Nikola Milošević i David Tomić, koji su svojim rezultatima doprineli uspešnom nastupu nacionalnog tima.
Srbiju su predstavljali i učenici iz drugih škola: Danilo Atanasković (Gimnazija „Svetozar Marković”, Niš), Marija Minić i Vuk Filipović (OŠ „Nada Matić”, Užice), Vasil Barca (OŠ „Mlada pokolenja”, Kovačica), Filip Jandrić (OŠ „Veljko Petrović”, Begeč), Larisa Ivanović (Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj”, Novi Sad) i Uglješa Lukešević (OŠ „Nikola Tesla”, Novi Banovci).
Takmičenje je organizovao grad Ploešti u Rumuniji, dok je domaćin za Srbiju bila Računarska gimnazija u Beogradu, koja je obezbedila uslove za realizaciju takmičenja.
Rukovodioci timova bili su Milica Nastić, Ognjen Tešić, Mihajlo Marković i Dušan Popadić.