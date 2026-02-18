Slušaj vest

Građani Sremske Mitrovice danas su u obavezi da uplate prvu kvartalnu ratu poreza na imovinu za 2026. godinu, iako poreska rešenja još nisu stigla na kućne adrese. Rok za uplatu ističe danas, a neplaćanje povlači kamatu i gubitak prava na popust naredne godine.

Do dostavljanja novih rešenja, obveznici poreza treba da uplate isti iznos koji su platili poslednjom ratom u 2025. godini, što je praksa koja se primenjuje svake godine. Iz Grada podsećaju da se obaveza plaćanja ne odlaže zbog kašnjenja rešenja i da se svako neizmirenje smatra kašnjenjem.

Za sve koji danas ne uplate porez, obračunava se zatezna kamata od 16,5 odsto na godišnjem nivou, ali to nije jedina posledica. Kašnjenje, čak i za jedan dan, znači i gubitak prava na popust koji Grad Sremska Mitrovica daje redovnim platišama.

Grad već godinama sprovodi politiku nagrađivanja poreske discipline. Građani koji tokom cele godine uredno plaćaju porez na imovinu imaju pravo na umanjenje od 10 odsto, koje se priznaje u narednoj poreskoj godini. Taj popust se obračunava automatski, bez podnošenja zahteva, ali samo ako nije bilo kašnjenja u plaćanju.

Važno je, međutim, naglasiti da ovaj popust ne znači zamrzavanje poreza niti garantuje da će iznos ostati isti iz godine u godinu. Porez se svake godine ponovo obračunava na osnovu prosečnih cena kvadrata po zonama koje utvrđuje Grad, a tek nakon toga se primenjuje umanjenje za redovne platiše.

U praksi to znači da građani koji danas plate porez na vreme čuvaju status redovnog platiše i pravo na popust, dok oni koji zakasne, osim kamate, sledeće godine plaćaju i pun iznos poreza, bez ikakvog umanjenja.