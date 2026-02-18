- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, sa stomačnim problemima i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 36 terena (25 preko dana i 11 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 38 pregleda odraslih osoba (u toku dana 22, a preko noći 16 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 4.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, sa stomačnim problemima i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu. U prethodna 24 časa službi hitne pomoći je upućeno 190 poziva telefonom.