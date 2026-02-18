Slušaj vest

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 38 pregleda odraslih osoba (u toku dana 22, a preko noći 16 pregleda).

Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 4.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, sa stomačnim problemima i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

U prethodna 24 časa službi hitne pomoći je upućeno 190 poziva telefonom.

Kurir.rs

Dejan Đusić 