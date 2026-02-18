Slušaj vest

Vodotokovi drugog reda i kanali za odvod površinskih voda bili su uglavnom puni, a na pojedinim mestima došlo je i do izlivanja, uglavnom na granici kapaciteta tih kanala

- Problema je bilo na starom putu Čačak-Kraljevo, gde se reka Botunja na jednom delu izlila, pa je područje na desnoj obali Zapadne Morave, od Trnave i Trnavske Baluge do Goričana, imalo poteškoće sa izlivanjem površinskih voda. Za sada nije bilo ugroženih domaćinstava niti stambenih objekata, a situaciju smo pratili tokom čitavog dana. Danas ćemo izaći na teren i obići sve lokacije – rekao je Milan Bojović, direktor nadležnog JP Gradac.

Foto: RINA

Problema je bilo i u selu Gornja Gorevnica gde je nabujala reka potkopala novoasfaltirani put, kao i u zonama radova na izgradnji petlje Moravskog koridora i na delu auto-puta “Miloš Veliki“ u Pakovraću.

- Radovi koji su izvođeni na tim lokacijama uzrokovali su određenu vrstu problema sa površinskim vodama. U narednom periodu sa nadležnim organima radićemo na njihovom rešavanju, naglasio je Bojović.

Usled snežnih padavina došlo je i do manjih problema sa napajanjem električnom energijom u selu Vrnčani, ali je to brzo rešeno.