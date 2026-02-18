Slušaj vest

Nakon kolapsa koji je juče nastao na teritoriji Bajine Bašte usled snažnih snežnih padavina, danas iz ove opštine stižu dobre vesti. Situacija je mnogo bolja, a većina domaćinstava dobila je električnu energiju.

- U narednih dva do tri sata očekuje se da će i poslednje kuće dobiti struju, veći broj kvarova je efikasno saniran. Najveći problem pravi trafo-stanica ka Pilici, gde je jako teško locirati kvar. Raspoložive ekipe su tamo poslate i očekuje se rešenje do kraja dana, kazao je za RINU Mileno Ordagić predsednik opštine Bajina Bašta.

Svi putevi su prohodni, nema zavejanih sela i nove obilne snežne padavine nisu imale probleme te vrste.

Tokom jučerašnjeg dana ovu opštinu posetila je i miistarka prvireda Adrijana Mesarović.

- Nećemo stati, kao što sam i prethodni put rekla kada smo imali ovakvu situaciju. Imperativ predsednika, gospodina Vučića, jeste da nijedno domaćinstvo ne bude bez napajanja. Sa našim službama radićemo bez prestanka, 24 časa, naglasila je ministarka.