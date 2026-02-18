Slušaj vest

Humanitarna organizacija Srpsko-američka medicinska asocijacija (SAMA), sa sedištem u Vašingtonu, donirala je savremenu ginekološku stolicu Domu zdravlja u Sremskoj Mitrovici, čime je unapređen rad ginekološke službe i kvalitet zdravstvene zaštite za žene u ovom gradu.

Donacija je danas zvanično uručena Dom zdravlja Sremska Mitrovica, a reč je o medicinskoj opremi koja predstavlja jedno od osnovnih sredstava za svakodnevni rad ginekologa i akušera.

Iz SAMA navode da od 2009. godine prikupljaju donacije kako bi pomogli manjim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, a da o tome gde će pomoć biti upućena odlučuje tim lekara–volontera na osnovu procene realnih potreba na terenu. Do sada je realizovano više od 50 projekata, uz ulaganja veća od milion i po američkih dolara, kako u medicinsku opremu, tako i u obnovu infrastrukture zdravstvenih ustanova.

Predstavnik SAMA, mr Zoran Mladenović, istakao je da je fokus organizacije prvenstveno na primarnom zdravstvu, sa posebnim naglaskom na zdravlje žena i dece.

– Cilj nam je da pomognemo pacijentima, lekarima i zdravstvenom osoblju. Donacije ne podrazumevaju samo medicinske uređaje, već i obnovu prostorija, nameštaj i kompletnu infrastrukturu. Uvek tražimo projekte gde su potrebe najveće – rekao je Mladenović.

Kako je naveo, ova donacija rezultat je inicijative koja je potekla iz same zdravstvene ustanove. Prošle godine u Čikagu je organizovan humanitarni teniski turnir, na kojem su prikupljena sredstva namenjena upravo projektima iz oblasti ginekologije i pedijatrije u Srbiji, nakon čega je odabrana Sremska Mitrovica kao jedna od prioritetnih lokacija.

Specijalista ginekologije i akušerstva dr sci. med. Đorđe Radić, ispred Doma zdravlja Sremska Mitrovica, naglasio je da je nova ginekološka stolica od velikog značaja za svakodnevni rad.

– Reč je o ergonomski podesivoj stolici koja lekarima olakšava rad, a pacijentkinjama pruža veći komfor i osećaj dostojanstva, posebno trudnicama i osobama sa invaliditetom. Svaka modernizacija zdravstvene opreme je izuzetno važna – rekao je dr Radić.

Iz SAMA posebno ističu da su tokom prethodne godine značajan deo aktivnosti usmerili i na obnovu seoskih ambulanti, od kojih mnoge decenijama nisu renovirane, sa ciljem da se olakša pristup zdravstvenoj zaštiti u ruralnim sredinama i ojača preventiva.

Humanitarne aktivnosti ove organizacije sprovode se tokom cele godine. SAMA organizuje tradicionalnu humanitarnu šetnju u maju, teniski turnir u septembru, kao i donatorske skupove u Čikagu, drugim gradovima SAD i u Kanadi, a prikupljena sredstva usmeravaju se u projekte iz oblasti primarnog zdravstva, sa fokusom na žene i decu.