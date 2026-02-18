Slušaj vest

Meštani su znali da je kompleks zapušten i da se o njemu nije mnogo vodilo računa, ali nisu verovali da neko može da uzme i odnese bistu narodnog heroja. To je u njima izazvalo ogorčenost i razočaranje.

- Umesto danas da prisustvujemo času istorije na ovom memorijalnom prostoru omladine nekadašnje Jugoslavije, mi danas prisustvujemo vandalizmu. Možda može da se upotrebi i reč zločin za ono što se radi nad uspomenom na omladinu koja je herojski dala svoj život za slobodu. Pa zar je moralo da se desi i ovakav zločin na ovom prostoru? Ne znam koja bi prava reč bila za to. Možda možemo da poverujemo da je ovo vandalizam pojedinaca, nevaspitanih ljudi, i da nije organizovan čin. Pretpostavljam da će lokalna samouprava preduzeti sve mere da se ovo otkrije i da skine ljagu sa sebe, jer je ovaj prostor dugo zapušten i prepušten sam sebi. Niko ne vodi računa i možda se i zbog toga ovo dešava, kazao je za RINU meštanin Nenad Martinović.

Boško Buha je sa 17 godina poginuo na Jabuci braneći otadžbinu od neprijatelja. Iako zapušten, ovaj kompleks svedočio je o brobi omladine za bolju budućnost, o hrabrosti. Meštani otkrivaju da je ovaj dom koji nosi njegovo ime građen sredstvima dečaka i devojčica Jugoslavije. Omladinci su širom zemlje prikupljali deo sredstava i počela je gradnja doma. Pošto je nedostajalo novca, tekstilni kombinat je dodao deo sredstava i dom je završen.

- Ovo je jedinstven memorijalni kompleks posvećen deci. Ovde je svojevremeno, posle Kragujevca, bila najveća komemorativna manifestacija. Svake godine, 27. septembra, okupljala su se deca i omladinci iz cele Jugoslavije i pokrajina. Dolazili su u velikom broju, imali programe i radovali se boravku ovde. Učili su o revoluciji i znanju. Velika je šteta što su ovako oskrnavljeni dečaci koji su dali život za naše bolje danas. Nažalost, ovo je još jedan slučaj u nizu. Prijepolje je revolucionarni kraj i ima više od 70 spomenika, ali kako je krenulo, bojim se da mnogi neće ostati sačuvani, kaže drugi meštanin.

O ovom događaju obavešteni su policija i lokalna samouprava, a na teren je stigao i predsednik opštine Prijepolje, Drago Popadić.

- Ove scene nisu nimalo prijatne i moramo se truditi da se ovakvo krivično delo ne ponovi. Opština Prijepolje je pre dve godine zadužila Muzej Prijepolje da napravi evidenciju svih spomenika na teritoriji opštine. Evidencija je urađena, postoji i foto dokumentacija i opis lokacija. U saradnji sa policijom možemo tačno da utvrdimo stanje na svakoj lokaciji. Biće održan sastanak narednih dana da se vidi šta dalje preduzeti. Biće pojačana kontrola od strane inspekcijskih službi, a tražićemo i od policije da pojača nadzor nad spomenicima. Apelujem na građane da to ne rade. Ne znam da li se biste prodaju kao sirovina ili nešto drugo, ali to svakako nije dobro, kazao je Popadić.