Šetnja satima kroz dubok sneg na vetrovitom srpskom vrhu, obučen samo u čizme, šorts i sa rancem na golim leđima, mogla bi zvučati kao početak potresne priče o preživljavanju, ali za Vladimira Stevanovića iz Leskovca to je samo opuštajuća šetnja.

Vladimir Stevanović, poznat kao "Srpski Ajsmen" ili "Srpski ledeni čovek", već 15 godina prkosi ekstremnoj hladnoći — planinari go do pojasa po snegu, meditira na minusima i pliva u zaleđenim jezerima, tvrdeći da mu to donosi unutrašnji mir i pomaže u borbi protiv stresa.

Tokom proteklih 15 godina, Stevanović je planinario po zaleđenim padinama, meditirao u dubokom snegu i uranjao u ledena jezera kao deo rutine za koju veruje da mu donosi zdravstvene koristi i mentalnu bistrinu.

- Prepustiš se toj hladnoći jer znaš da ti hladnoća neće nauditi - rekao je Vladimir za AFP na jednom od svojih lokalnih mesta za kupanje — zaleđenom jezeru u podnožju Besne Kobile, na krajnjem jugu Srbije.

Do sada je, kako kaže, njegov najekstremniji podvig bio izlaganje temperaturi od -10 stepeni Celzijusa tokom sedam sati. Tvrdi da može da izdrži plutajući u ledenoj vodi i do 15 minuta.

"Unutrašnji mir"

Njegovi ledeni podvizi doneli su mu popularnost na društvenim mrežama, a hiljade ljudi prati njegove avanture na Instagramu. Ali kaže da to ne radi zbog rekorda ili pratilaca.

- Moj cilj, kada uđem u vodu, jeste da dostignem stanje meditacije, unutrašnjeg mira - kaže on.

Šta je terapija na hladnoći

Poslednjih godina "terapija izlaganjem hladnoći", poput ledenih kupki i plivanja u zaleđenim jezerima, stekla je globalnu popularnost. Možda njen najposvećeniji zagovornik je Holanđanin Vim Hof, koji je izgradio karijeru promovišući njene navodne zdravstvene koristi.

Iako određeni dokazi podržavaju pojedine tvrdnje, ne postoji jasan naučni konsenzus. Lekari takođe upozoravaju na ekstremnije prakse zbog mogućnosti pokretanja već postojećih zdravstvenih problema.

Za Stevanovića, iako su mu početna inspiracija bile duhovne prakse tibetanskih monaha, opšta privlačnost ledenih poduhvata ipak je nešto manje mistična - snažan šok "ekstremne hladnoće".

- To nam pomaže da ne mislimo ni na šta drugo. Zato je ovo veoma dobro za suočavanje sa stresom - rekao je Vladimir.

"Pomalo neobično"

Ali za one koji su radoznali da to isprobaju, oskudno odeveni planinar, koji je ujedno i arheolog i posvećeni borac borilačkih veština, upozorava da ne treba odmah naglo uskočiti u ledenu vodu.

- Kada polijete telo hladnom vodom, veoma je neprijatno prvih jednu ili dve sekunde, a onda se potpuno opustite. A kada se opustite, više vam ne smeta - kaže Vladimir.

Sa doživotnom željom za avanturom, njegova porodica i prijatelji nisu bili previše iznenađeni njegovim ledenim podvizima, rekao je. Ali kod nepoznatih ljudi to i dalje izaziva jezu.

- Za mene je to bio neki prirodan proces. Za sve ostale, bilo je pomalo neobično - istakao je Srbin.