Saobraćaj je u Bogatiću obustavljen na raskrsnici ulica Mike Vitomirovića, Vojvode Stepe i Pavla Orlovića, kao i na raskrsnici ulica Vojvode Stepe, Nebojše Jerkovića i Sveto polje, saopšteno je danas iz JP "Putevi Srbije".

Obustava saobraćaja trenutno je na snazi i na putu I B reda broj 20, deonica Klenje - put za Badovince, kao i na putu I B reda broj 27 - u mestu Zavlaka.

Saobraćaj je obustavljen i na raskrsnici državnog puta II A reda broj 160, deonica Despotovac - Svilajnac i državnog puta II A reda broj 185, deonica Medveđa - Jagodina.

Iz "Puteva Srbij" savetuju da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Kurir.rs

