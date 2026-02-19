Obustava saobraćaja u Bogatiću i na više državnih puteva u Srbiji: Oglasili se iz JP "Putevi Srbije"
Saobraćaj je u Bogatiću obustavljen na raskrsnici ulica Mike Vitomirovića, Vojvode Stepe i Pavla Orlovića, kao i na raskrsnici ulica Vojvode Stepe, Nebojše Jerkovića i Sveto polje, saopšteno je danas iz JP "Putevi Srbije".
Obustava saobraćaja trenutno je na snazi i na putu I B reda broj 20, deonica Klenje - put za Badovince, kao i na putu I B reda broj 27 - u mestu Zavlaka.
Saobraćaj je obustavljen i na raskrsnici državnog puta II A reda broj 160, deonica Despotovac - Svilajnac i državnog puta II A reda broj 185, deonica Medveđa - Jagodina.
Iz "Puteva Srbij" savetuju da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
