U okviru projekta "Prava deteta u lokalnim samoupravama", Grad Vranje obezbedio je donaciju igračaka za Predškolsku ustanovu "Naše dete" i Patronažnu službu Zdravstvenog centra, jačajući podršku najmlađim sugrađanima
NAJMLAĐIMA DONACIJA IGRAČAKA Poklonima deci Vranja u okviru projekta "Prava deteta u lokalnim samoupravama" (FOTO)
Za 50 gradova i opština u Srbiji, među kojima je i grad Vranje, u okviru projekta "Prava deteta u lokalnim samoupravama", koji sprovode Stalna konferencija gradova i opština i UNICEF, uručene su donacije u vidu igračaka, saopšteno je na zvaničnom sajtu Grada Vranja.
Donacija je namenjena jačanju sistema ranih intervencija i podršci najmlađim sugrađanima, a Grad je igračke opredelio Patronažnoj službi Zdravstvenog centra i Predškolskoj ustanovi "Naše dete".
Najmlađima donacija igračaka u Vranju
Jedan deo igračaka PU "Naše dete" poklonila je vaspitnoj grupi Dečjeg odeljenja Zdravstvenog centra.
Gradska većnica Danijela Milosavljević prisustvovala je uručenju donacije.
