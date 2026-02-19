Slušaj vest

Za 50 gradova i opština u Srbiji, među kojima je i grad Vranje, u okviru projekta "Prava deteta u lokalnim samoupravama", koji sprovode Stalna konferencija gradova i opština i UNICEF, uručene su donacije u vidu igračaka, saopšteno je na zvaničnom sajtu Grada Vranja.

Donacija je namenjena jačanju sistema ranih intervencija i podršci najmlađim sugrađanima, a Grad je igračke opredelio Patronažnoj službi Zdravstvenog centra i Predškolskoj ustanovi "Naše dete".

Najmlađima donacija igračaka u Vranju Foto: Kurir.rs/T. S.

Jedan deo igračaka PU "Naše dete" poklonila je vaspitnoj grupi Dečjeg odeljenja Zdravstvenog centra.

Gradska većnica Danijela Milosavljević prisustvovala je uručenju donacije.

Kurir.rs

