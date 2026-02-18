Slušaj vest

Sreten Dimitrijević je danas proslavio jubilej, 90. rođendan u Ski centru na Zlatiboru — gde skija već punih 75 godina!

Naime, proslavio je rođendan u društvu skijaša, i kako kaže ovaj aktivni skijaš, na skijama je već punih 75 godina i ne planira da stane. 

Današnji dan na snegu bio mu je čak 27. skijaški dan ove sezone, što je podatak koji bi mnogi mlađi teško dostigli. Rođendansko slavlje organizovano je na stazi, uz tortu, čestitke i aplauze skijaša i zaposlenih u centru.

Primer da su ljubav prema sportu, kretanje i boravak u prirodi najbolji recept za dug i aktivan život.

Kurir.rs/Rina

