Intenzivan sneg koji je padao širom Srbije u utorak 17. februara napravio je velike probleme u saobraćaju na mnogim mestima u našoj zemlji. Jedan mladi par iz Beograda je proveo sretenjski praznik na Zlatiboru, a kući su putovali čak sedam sati — za isto vreme su mogli do Grčke da stignu.

- Bili smo zavejani, jedva smo auto izvukli sa parkinga. Bilo je strašno - rekli su.  A onda smo se jedva izvukli sa Zlatibora, kolone vozila, sve stoji... A to je bio samo početak - započeo je dramatičnu ispovest mladi par iz prestonice Srbije.

Prvo im je automobil bio zajevan jer je palo pola metra snega. Nakon toga ih je dočekao kolaps na magistralnom putu ka Užicu.

Sneg na Zlatiboru Foto: RINA

Saobraćajni kolaps jedan za drugim

- Jako smo bili zavejani, jedva smo auto izvukli. Bilo je strašno. Nisu mogla kola sa Zlatibora da izađu. Cela magistrala je bila blokirana, ljudi nisu mogli da izađu sa Zlatibora. Pojedini su obilazili kolonu vozila i presecali druge vozače, te je došlo i do prepirki. Nervozni ljudi su izlazili iz kola - dodaju oni.

Problemima nije kraj zbog ulaza u Beograd. Kolaps na auto-putu Miloš Veliki.

- A od Obrenovca ceo auto-put stoji. Na kraju smo morali kroz Obrenovac, pa kroz Boljevce i Jakovo i ponovo na auto-put - zaključio je mladi par iz Beograda.

Kurir.rs/Mondo, Blic

