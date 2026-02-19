U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 45 pregleda odraslih osoba (preko dana 20, u toku noći 25 pregleda) i 30 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 8.



- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i sa nesvesticom. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, u alkoholisanom stanju i astmatičari, kažu u Zavodu za urgentnu medicinu. Kragujevačkoj službi za hitnu pomoć je upućeno 195 poziva telefonom u prethodna 24 časa.