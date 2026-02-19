Srbija
GAJBICE I PIVO RASUTI PO PUTU ČAČAK-KRALJEVO: Saobraćajna nezgoda blokirala saobraćaj
Tokom jutarnjih sati na magistralnom putu Čačak – Kraljevo u mestu Jarčujak došlo je do saobraćajne nezgode, kada je iz kamionske prikolice ispalo na desetine gajbi piva.
- Gajbice su svuda po putu, pivo preliva na sve strane. Kamion se zaustavio odmah na licu mesta, dok je saobraćaj bio obustavljen dok deonica nije očišćena, kaže za RINU jedan od očevidaca.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi nije bilo povređenih, ali je pričinjena veća materijalna šteta, u vidu prosutog piva.
Ovo je druga saobraćajna nezgoda u kojoj učestvuju teretna vozila, koja su usmerena na uske lokalne puteve, nakon što su zbog blokada poljoprivrednika blokirani magistralni putevi Čačak - Kraljevo.
