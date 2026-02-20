PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U LESKOVCU: Danas bez napajanja pojedine ulice i Stupnica zbog radova na mreži
Ogranak Elektrodistribucije Leskovac najavio je radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže, zbog čega će u petak, 20. februara, pojedini potrošači biti privremeno bez električne energije.
Prema najavi, od 8.30 do 15 časova bez struje će biti korisnici u Leskovcu, i to u ulici Maksima Kovačevića od broja 9 do 41, kao i u ulici Pana Đukića od broja 25 do 33 (neparna strana).
Takođe, od 9 do 14 časova bez električne energije biće i korisnici u Stupnici.
Iz Elektrodistribucija Srbije navode da se radovi izvode radi unapređenja pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja, te da deo aktivnosti nije moguće sprovesti bez privremene obustave napajanja, kako bi se obezbedili bezbedni uslovi za rad zaposlenih.
Građanima se preporučuje da tokom radova isključe električne uređaje sa mreže i ponovo ih uključe po dolasku struje. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.
