Ogranak Elektrodistribucije Leskovac najavio je radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže, zbog čega će u petak, 20. februara, pojedini potrošači biti privremeno bez električne energije.

Prema najavi, od 8.30 do 15 časova bez struje će biti korisnici u Leskovcu, i to u ulici Maksima Kovačevića od broja 9 do 41, kao i u ulici Pana Đukića od broja 25 do 33 (neparna strana).

Takođe, od 9 do 14 časova bez električne energije biće i korisnici u Stupnici.

Iz Elektrodistribucija Srbije navode da se radovi izvode radi unapređenja pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja, te da deo aktivnosti nije moguće sprovesti bez privremene obustave napajanja, kako bi se obezbedili bezbedni uslovi za rad zaposlenih.