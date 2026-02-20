Slušaj vest

U živopisnom selu Rošci, pod obroncima planine Kablar, Nevenka Bogdanović živi i radi u potpunom skladu sa prirodom. Pored svakodnevnih obaveza na gazdinstvu, ova vredna žena izrađuje potpuno prirodne, hipoalergene sapune bez veštačkih mirisa, oslanjajući se isključivo na darove iz svog okruženja.

- Ideja je nastala još u detinjstvu. Odrasla sam na Kablaru u višečlanoj porodici i od starijih sam naučila da pravim domaće sapune. Put proizvodnje hrane, od njive do trpeze, bio je inspiracija da upišem poljoprivrednu školu, prehrambeni smer. Na tom putu mnogi predmeti su bili izazov, od pripreme hrane do upotrebe proizvoda koje možemo sami proizvesti, pa tako i do izrade sapuna od namirnica koje imamo u svom okruženju - rekla je Nevenka za RINU.

Foto: RINA

Dodaje da je plasman ovakvih proizvoda ponekad izazov, jer su se ljudi udaljili od prirodnog načina života, ali da preporuka zadovoljnih korisnika ostaje najbolja reklama.

- Pravim nekoliko vrsta sapuna, koristeći namirnice iz svog domaćinstva i prirodne dekoracije. U pojedinim sapunima koristim ekstrakt maline, što je i uspomena na školske dane. Pravim sapun od kafe, koji služi za blagi piling kože, zatim kombinaciju kafe i mente, kao i sapun sa laticama nevena, biljke koja je kroz vekove poznata po blagotvornom dejstvu na kožu. Proizvela sam i nekoliko melema, oslanjajući se na prirodu i darove koje nam ona nesebično pruža. Zadovoljstvo je dvostruko i za one koji koriste ove proizvode, ali i za mene, jer sam potrebe jedne žene pretvorila u kreacije - pojasnila je ova vredna žena.

Nevenkina priča pokazuje da život na selu može biti spoj tradicije, znanja i savremenog preduzetništva, a iz njenog planinskog domaćinstva nastaju proizvodi koji vraćaju poverenje u prirodno i zdravo.