IVANJICA - Nove snežne padavine na planini Goliji kod Ivanjice ponovo su zavejale kritičnu tačku preko ove planine, tačnije put preko Odvraćenice ka Novom Pazaru. Ova deonica inače je poznata po jako visokim smetovima.

- Ovde se situacija menja iz minuta u minut. Put se pročisti, ali dovoljno je samo nekoliko minuta da opet bude zavejan. Putari su na terenu i rade čišćenju koliko to vremenski uslovi dozvoljavaju. U svakom slučaju apelujemo na vozače, da ovuda ne kreću na put, kažu za RINU u Putevima Ivanjica.

Ostali putni pravci na teritoriji opštine Ivanjica su prohodni i nove snežne padavinenisu izazvale veće probleme u funkcionisanju građana i meštana planinskih sela.

Oglasio se RHMZ

Do kraja dana umereno do potpuno oblačno sa slabim do umerenim, u košavskom području i planinskim predelima jakim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim, južnim i jugoistočnim vetrom. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a samo na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije sa snegom, stoji u najavi RHMZ.

Vreme narednih dana

Kako stoji u najavi RHMZ, sutra oblačno i hladnije mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Kasno posle podne i uveče uz pad temperature očekuje se prelazak kiše u susnežicu i sneg, i to prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima severne i zapadne Srbije, odnosno povećanje u planinskim predelima. Vetar umeren i jak, ujutru i pre podne južni i jugoistočni, a posle podne u skretanju na severozapadni i zapadni pravac. Jutarnja temperatura u većini mesta od 4 do 9 °C, a samo na istoku hladnije oko 1 °C, a najviša dnevna od 6 na severu i istoku do 14 °C na jugu zemlje, posle podne i uveče u osetnijem padu.

U subotu jutro hladno ponegde sa slabim mrazem, a na jugu i istoku i sa slabim snegom. Tokom dana suvo i hladno uz delimično razvedravanje.

U nedelju i ponedeljak promenljivo oblačno i suvo. U ponedeljak uveče i tokom noći ka utorku se očekuje novo naoblačenje sa kišom na severu zemlje koje će se u utorak tokom dana proširiti i na ostale krajeve.

Od srede suvo i toplije vreme sa sunčanim intervalima, najavio je RHMZ.