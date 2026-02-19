Slušaj vest

Na putu Lučani–Guča danas je došlo do odrona, zbog čega se saobraćaj na toj deonici odvija otežano.

Kako se vidi na Instagram stranici 192, na kolovozu se nalazi granje, pa se vozačima savetuje dodatni oprez i smanjena brzina kretanja.

Očekuje se izlazak putarskih službi na teren kako bi uklonile odron i obezbedile bezbedno odvijanje saobraćaja.

Vozačima se preporučuje da prate informacije o stanju na putevima i, ukoliko je moguće, koriste alternativne pravce do potpune sanacije deonice.