U prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac obavile su 35 terena (26 preko dana i 9 tokom noći). Istovremeno, u ambulanti je obavljeno 49 pregleda odraslih osoba (u toku dana 22, a preko noći 27 pregleda).

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa nesvesticom, sa povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je upućeno 190 poziva u prethodna 24 časa.