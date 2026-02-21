Slušaj vest

Na dvadesetom po redu najvećem evropskom timskom takmičenju iz fizike "Fyziklani" za učenike srednjih škola u Pragu, Češka dva tima iz Srbije ostvarila su vrhunske rezultate.

Iz Srbije su se takmičila dva tima, u kategoriji četvrtih razreda: "Flux Deluxe" (Jovan Kulezić, Luka Smiljanić, Nikola Kočović i Andrej Drobnjaković iz Matematičke gimnazije i Dušan Lazić iz gimnazije u Kraljevu) i "Flux Lite" (Vladimir Đurica, Rastko Ilić, Pavle Ignjatović, Nebojša Lazić i Filip Kilibarda iz Matematičke gimnazije).

Tim "Flux Deluxe" je osvojio prvo mesto i apsolutni je pobednik takmičenja, dok je "Flux Lite" osvojio četvrto mesto u svojoj kategoriji (peto mesto u apsolutnom plasmanu), u konkurenciji više od 300 ekipa iz 15 zemalja.

Lider tima je Dragica Ivković, nastavnik fizike u Matematičkoj gimnaziji.