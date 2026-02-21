KREATIVNE RADIONICE ZA OSNOVCE Opštinska biblioteka Varvarin organizovala brojne aktivnosti
Opštinska biblioteka Varvarin je, tokom školskog raspusta, organizovala ciklus kreativnih radionica za učenike osnovnih škola od prvog do petog razreda. Za osnovce su bile namenjene tri tematske radionice u cilju unapređenja znanja i kreativnosti.
Polaznici su mogli da nauče kako nastaje kratak video, šta je montaža i na koji način se pravi dobra fotografija. Uz stručnu podršku, deca su upoznata sa osnovama snimanja, fotografisanja i kreiranja kratkih video priča.
Prva radionica pod nazivom "Klik, snimaš, montiraš" održana je u sredu, 18. februara. U četvrtak 19. februara je organizovana radionica "Mali reporteri". Kroz interaktivan rad deca su mogla saznati kako nastaje vest, ko postavlja pitanja i kako se istražuju zanimljive priče.
Polaznici su upoznati sa osnovama novinarskog poziva i ostvariti prve korake u oblasti izveštavanja, kaže direktorka Opštinske biblioteke Violeta Kaplarević.
Prema njenim rečima, ciklus je biti završen danas, radionicom "Nauka po meri dece".
Mališane su kroz igru, eksperimente i zanimljive primere u svet biologije uveli članovi Udruženja biologa iz Kruševca. Deca su imala i priliku da otkriju kako funkcioniše živi svet oko nas i zašto je nauka važna u svakodnevnom životu.
Kurir.rs