Opštinska biblioteka Varvarin je, tokom školskog raspusta, organizovala ciklus kreativnih radionica za učenike osnovnih škola od prvog do petog razreda. Za osnovce su bile namenjene tri tematske radionice u cilju unapređenja znanja i kreativnosti.

Polaznici su mogli da nauče kako nastaje kratak video, šta je montaža i na koji način se pravi dobra fotografija. Uz stručnu podršku, deca su upoznata sa osnovama snimanja, fotografisanja i kreiranja kratkih video priča.

Foto: Opštinska biblioteka u Varvarinu

Prva radionica pod nazivom "Klik, snimaš, montiraš" održana je u sredu, 18. februara. U četvrtak 19. februara je organizovana radionica "Mali reporteri". Kroz interaktivan rad deca su mogla saznati kako nastaje vest, ko postavlja pitanja i kako se istražuju zanimljive priče.

Polaznici su upoznati sa osnovama novinarskog poziva i ostvariti prve korake u oblasti izveštavanja, kaže direktorka Opštinske biblioteke Violeta Kaplarević.

Prema njenim rečima, ciklus je biti završen danas, radionicom "Nauka po meri dece".

Mališane su kroz igru, eksperimente i zanimljive primere u svet biologije uveli članovi Udruženja biologa iz Kruševca. Deca su imala i priliku da otkriju kako funkcioniše živi svet oko nas i zašto je nauka važna u svakodnevnom životu.

