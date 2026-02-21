Slušaj vest

Prvi Festival savremenog stvaralaštva biće održan danas od 9 do 20 časova u centru Loznice, u Voćar siti centru. Namera je da se u prigodnom prostoru omogući susret savremene umetnosti i svakodnevnice, da lokalno stvaralaštvo dobije potrebnu vidljivost i kontekst koji prevazilazi klasični sajamsko-izložbeni format.

Cilj je da se na jednom mestu okupe i kroz njihove autorske radove predstave umetnici, dizajneri, fotografi i mali proizvođači, sa prostora Loznice. Posetioci će imati priliku da vide fotografije, digitalne ilustracije, postere, crteže, ali i različite autorske rukotvorine, poeziju na magnetima, bedževe, heklane i kožne proizvode, nakit i pčelarske proizvode. Lozničani imaju priliku da vide šta sve stvaraju njihovi sugrađani, umetnici koji do sada, možda, nisu bili dovoljno afirmisani.

Organizacioni tim nada se da će festival prerasti u tradiciju i možda ubuduće trajati i duže od jednog dana i postati prepoznatljiv lokalni događaj.

Organizatori Festivala savremenog stvaralaštva su Kod Svete i IVM Coworking, svečan otvaranje je u podne, a ulaz je besplatan.