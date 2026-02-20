Slušaj vest

Tokom večernjih sati ponovo je jak sneg počeo da pada na teritoriji Zlatibora. Nadležne službe su već na terenu i započeli su akciju čišćenja i posipanja puteva.

- Jak sneg pada samo na teritoriji Zlatibora, za sada nema većih problema. Ekipe su na terenu i rade na posipanju. Ukoliko sneg nastavi da pada ovim intezitetom, najverovatnije će biti uvedena zabrana saobraćaja za šlepere. Policija je na terenu i prati situaciju, kako bi se izvršila procena - kažu za RINU u Putevima Užice.

Foto: RINA

Na vozače se apeluje da na put preko Zlatibora nikako ne kreću bez adekvatne zimske opreme.

Kurir.rs/Rina

