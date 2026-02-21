Slušaj vest

Nakon što je pre nekoliko dana lisica napravila kolaps kada je upala u staru trafostanicu i ostavila pojedine građane bez struje, u ivanjičkom kraju ponovo životinje prave neobične probleme. Naime, sada jazavci upadaju na groblje i prave štetu na prilazu do grobnih mesta.

- Oni kopaju rupe, podzemne kanale do samih grobova. To se baš ponavlja. Došlo je do oštećenja, pa su u nekoliko navrata morali da deluju i naši radnici. Rupe su zatrpane i teren izravnat, ali to se stalno ponavlja, dođu preko noći i naprave haos, kažu za RINU u nadležnom komunalnom preduzeću.

Ono što dodatno situaciju čini sve alarmantnijom jeste činjenica da je jazavaca na teritoriji Ivanjice sve više.

- Ovaj teren im poguduje, jer nema ljudi, tlo je mekano i rastresito. Bukvalno nas jazavci stavljaju na muke, i nas ali i građane kojima su tu sahranjeni najmiliji, dodaju sagovornici.