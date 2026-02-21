POLICIJA SE HITNO OGLASILA O OVOM SRPSKOM GRADU! Nižu se saobraćajne nesreće, povećava se kontrola saobraćaja: Evo na šta obratiti pažnju za vikend!
Tokom protekla 24 sata na putevima Kolubarskog okruga zabeležena je serija saobraćajnih nezgoda koja služi kao ozbiljna opomena svim vozačima.
Prema podacima Policijske uprave u Valjevu, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda u kojima su dve osobe zadobile teške telesne povrede, dok su dve osobe lakše povređene.
S obzirom na predstojeći vikend i jeku zimske sezone, saobraćajna policija najavljuje značajno pojačan intenzitet saobraćaja. Poseban pritisak očekuje se na glavnim koridorima i putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima.
- Budite strpljivi! Ne ugrožavajte svoj i tuđe živote prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem - poručuje saobraćajna policija.
Otežani uslovi na putu
Pored gužvi, vozače očekuju i otežani uslovi na putu. Najavljene snežne padavine i nagli pad temperature čine kolovoz opasnim, te iz policije podsećaju da je obavezna upotreba zimskih pneumatika i posedovanje lanaca.
Iz Odeljenja saobraćajne policije PU Valjevo posebno naglašavaju opasnost od alkohola. Vožnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i neodgovorno ponašanje najčešći su uzroci tragedija koje se mogu izbeći, pišu Kolubarske.
Kurir.rs