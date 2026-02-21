Slušaj vest

Tokom protekla 24 sata na putevima Kolubarskog okruga zabeležena je serija saobraćajnih nezgoda koja služi kao ozbiljna opomena svim vozačima.

Prema podacima Policijske uprave u Valjevu, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda u kojima su dve osobe zadobile teške telesne povrede, dok su dve osobe lakše povređene.

S obzirom na predstojeći vikend i jeku zimske sezone, saobraćajna policija najavljuje značajno pojačan intenzitet saobraćaja. Poseban pritisak očekuje se na glavnim koridorima i putevima koji vode ka zimskim turističkim centrima.

- Budite strpljivi! Ne ugrožavajte svoj i tuđe živote prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem - poručuje saobraćajna policija.

Otežani uslovi na putu

Pored gužvi, vozače očekuju i otežani uslovi na putu. Najavljene snežne padavine i nagli pad temperature čine kolovoz opasnim, te iz policije podsećaju da je obavezna upotreba zimskih pneumatika i posedovanje lanaca.

Iz Odeljenja saobraćajne policije PU Valjevo posebno naglašavaju opasnost od alkohola. Vožnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i neodgovorno ponašanje najčešći su uzroci tragedija koje se mogu izbeći, pišu Kolubarske.