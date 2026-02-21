Slušaj vest

Profesorica Gimnazije u Kosovskoj Mitrovici, Aleksandra Ana Negovanović, preminula je u četvrtak u Beogradu, nakon teške i hrabre borbe sa bolešću.

Ana je preminula u 50. godini života, a slovila je za simbol grada. Bila je ćerka čuvenog "Foto Mome" Negovanovića i odrasla je u fotografskoj radnji koja se nalazila na glavnom mostu sa južne strane grada. Posao je nastavila sa sestrama i majkom u centru grada.

Poput svog oca, i Ana je svojim talentima, socijalnim kapacitetima i otvorenošću bila srce grada.

Na društvenim mrežama od Ane se opraštaju brojni prijatelji i sugrađani:

- Postoje ljudi koji ne nose titule, ali nose grad. Ne traže pažnju, a prirodno je imaju. Aleksandra je bila upravo takva — osmeh koji se pamti, energija koja pokreće, drug i brat svima. Uvek nasmejana, puna života, čak i onda kada je znala sa kakvom se bolešću bori. Nikada nije dozvolila da je to definiše, niti da drugima oduzme radost. Njenim odlaskom izgubili smo vedrinu koja je razbijala sivilo, iskrenog prijatelja i deo duha ovog grada. Deca su na posebnom gubitku — ostala su bez profesora koji ih je učio više od gradiva, bez oslonca i primera kakav se retko sreće. Neke ljude ne doživljavaš samo kao pojedince, već kao simbol jednog vremena i jedne čiste duše - glasi jedna od poruka oproštaja.

Njena najmlađa sestra Marija oprostila se jutros rečima:

. Otisla je najjača, najhrabrija, naša snaga — neiscrpna energija, posle divovske borbe. Ali ta sila se samo preoblikovala i postaće boja duge, slavuj, letnji povetarac, morski talas, mirisni cvet, najposebniji oblak. Opet će biti svuda — na svakom partiju, u svakoj pesmi, akvarelu, neumorna do fajronta. Kakva privilegija biti njen i ona naša — blagoslov. Vreme kratko, ali uvek u punom gasu, da se ništa ne propusti i stigne svuda. U nama je deo duše naše do poslednjeg udaha — voljena Ana.

Sahrana je bila danas u 13 časova na groblju u Rudaru, u 13 časova.