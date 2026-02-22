Slušaj vest

LOZNICA - Međunarodni dan maternjeg jezika 21. februar, prigodnim programom obeležen je u subotu ispred Vukove spomen-kuće u Tršiću. Poetski kolaž program ''Ja sam Sunce'' sa gimnazijalcima je pripremila profesorica srpskog jezika i književnosti, Nevena Mitrović, koja je i predsednica Ogranka Vukove zadužbine lozničke Gimnazije "Vuk Karadžić".

Prema rečima direktorke Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'' Snežane Nešković Simić, svake godine se u dvorištu ispred spomen-kuće Vuka Karadžića, o kojoj se stara ta ustanova, Međunarodni dan maternjeg jezika obeležava prigodnim programom koji pokazuje svu lepotu srpskog jezika. Poručujemo da je, navela je ona, važno sačuvati jezik i pismo jer je to važno za kulturni identitet svakog naroda, uz poštovanje drugih kultura i jezika. Pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović govorio je u ime gradske uprave i istakao da je velika privilegija nalaziti se na tom mestu povodom tako značajnog datuma.

Foto: Gradska uprava

- Prvo usvajamo i učimo maternji jezik, a njegov značaj možda najbolje definiše misao velikana pred čijom smo kućom, da je jezik ''hranitelj naroda, dokle god je živ jezik, dokle ga ljubimo i poštujemo, njime govorimo i pišemo, proćišćavamo ga, dotle živi i narod koji se može razumeti i umno sjedinjavati, ne utapa se u druge i ne propada''. Na svetu danas postoji više od šest hiljada jezika, a gotovo polovina od njih je ugrožena i preti im nestanak. Ne postoji veća tragedija za jedan narod nego da ostane bez svog jezika jer to ne znači da je ostao samo bez jezika, već je ostao i bez istorije, kulture i identiteta, bez samog sebe – rekao je Jugović.

Gimnazijalci su nastupili u svojstvu Vukovih zadužbinara, a poetski kolaž ''Ja sam Sunce'' čine literarni radovi osnovnovaca i srednjoškolaca nagrađeni na prethodnom, 23. literarnom konkursu ''Vukovo zvono''. Grad Loznica i Centar za kulturu iz godine u godinu nastoje da programom obeležavanja istaknu važnost negovanja jezičke kulturne zajednice kojoj pripadamo, uz podsećanje da je UNESKO zvanično proglasio Međunarodni dan maternjeg jezika 21. фebruar, na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 1999. godine.

Inače, obeležavanje Dana maternjeg jezika na pragu Vukove spomen-kuće u organizaciji Grada Loznice, Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'' i Ogranka Vukove zadužbine lozničke gimnazije traje duže od decenije.