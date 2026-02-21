Slušaj vest

Dve nepoznate osobe sa fantomkama na glavi obile su prošle noći crkvu Svete Nedelje u Gornjoj Gušterici i iz nje odnele novac, potvrdio je za Kosovo onlajn sveštenik Vladan Vukomanović.

Prema rečima sveštenika, crkva je obijena oko dva sata posle ponoći.

- Nepoznati počinioci su došli u Gornju Guštericu, u hram Svete Nedelje, nekim tupim predmetom su obili ulazna vrata, otprilike radi se o pajseru. Ušli su u crkvu i obili sto gde se prodaju sveće i ostala crkvena roba i iz tog stola su uzeli nešto sitno novca u metalu, otprilike oko 70 evra. Zatim su ispremeštali sve u oltaru, gde držimo svete sasude, odežd - rekao je sveštenik Vukomanović, podsećajući da je pre samo jedan dan obijena crkva u Dobrotinu.

Slučaj je prijavljen policiji koja je obavila uviđaj.

- Crkva ima i video nadzor, sa policijom smo pogledali snimak. Radi se o dvojici nepoznatih lica sa fantomkama na glavi - naveo je sveštenik.

1/3 Vidi galeriju Obijena crkva Svete Nedelje u Gornjoj Gušterici Foto: Kosovo Onlajn/Vladan Vukomanović

Ko obija crkve?

Juče je u susednom selu Dobrotinu obijena crkva Svetog Dimitrija, odakle su provalnici odneli kutiju sa dobrovoljnim prilogom.

U Dobrotinu je nedavno na ambulanti i vrtiću jedna osoba ispisala grafite "OVK", "Albanija" i "Free Gaza", a otac Milan navodi da su meštani zabrinuti zbog sve učestalijih incidenata.

Takođe, u Skulanevu kod Lipljana je u dva navrata sa groba nedavno preminulog Ivice Talića skinuta srpska zastava, a nepoznati počinioci oštetili su i ogradu na pravoslavnom groblju u tom mestu.