Za samo nekoliko minuta nestalo je sve što su braća Trifunović iz sela Bioska kod Užica imali i stvarali. Ogroman požar zahvatio je njihovu porodičnu kuću i pričinio ogromnu materijalnu štetu.

- Sve se desilo u večernjim satima, vatrena stihija nosila je sve pred sobom. Šteta je ogromna, ali ipak najvažnije je da smo izvukli žive glae i da niko nije povređen, kažu Trifunovići.

Foto: Rina/Grad Užice

Avram Ilić i Stefan Maksimović, pomoćnici gradonačelnice, i Vladimir Sinđelić, član Gradskog veća, obišli su danas kuću braće Milovana i Milije.

Predstavnici grada su braću Trifunović upoznali sa mogućnostima koje su im na raspolaganju, vezano za finansijsku i druge vrste pomoći.

Foto: Rina/Grad Užice

- Kao i mnogo puta do sada, grad u skladu sa mogućnostima pružiće podršku u saniranju štete nastale usled požara. Da pomognu u nevolji odazvali su se i brojni privrednici i pojedinci, koji će takođe pomoći da se privremeno sanira ovaj objekat i da se braći Trifunović izgradi nova kuća u centru sela, kazali su predstavnici grada Užice.