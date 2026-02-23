Slušaj vest

MOKRIN - Bespoštedno i do poslednjeg atoma snage Kobra - Svemirac i Tajsona neumorno su se šopali krilima, gurali prsima i čvakali kljunovima. I tako skoro 17 minuta u uzbudljivom finalu 40. jubilarne Gusanijade u Mokrinu. Kako to u guščijem svetu biva, jedan je morao da popusti i da se u beg. Brz kao kobra, a nepredvidiv, kao da nije sa ovog guščarskog sveta. Ni Tajson mu nije bio ravan, pa je njegov vlasnik, Mirko Ristić čestitao Milošu Đukića na prvoj osvojenoj tituli:

- Rodom sam iz Bosne, a u kraju iz kog potičem održavaju se nadmetanja bikova. Jedan šampion zove se Svemirac. Međutim, moj Svemirac je veoma brz i ima dobru tehniku. Iz tog razloga je moj kolega Miloš Kovačić odlučio da ga prekrsti, pa je postao Kobra- Svemirac- ozarenog je podižući pehar pojasnio Đukić i otkrio da je u Mokrin došao kao izbeglica iz BiH daleke 1996. Imao je devet godina:

- Brzo sam zavoleo sve njihove običaje i manifestacije uključujući i ovu. Međutim, guščarstvom sam ozbiljno počeo da se bavim pre 18 godina. Tri puta sam dolazio do finala, ali nikada do pobedničkog pehara. Gubio sam u mlađim kategorijama. Bez nege, ljubavi, pažnje,strpljenja, ali i sreće nezamislivo je stići na guščarski tron. Važna je i genetika. Moj šampion ima slavne pretke- pojasnio je u nakraćim crtana put od učesnika do šampiona.

U sve tri uzrasne kategorije šampionske ambicije ove godine je imalo stotinak guščara: