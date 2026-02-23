OVA PLANINA JE SKRIVENI RAJ SRBIJE, A NIJE NI KOPAONIK NI ZLATIBOR Netaknuta priroda, avanturistički odmor i vrhunska hrana osvajaju domaće i strane posetioce
Planina Zlatar iz godine u godinu postaje sve popularnija turistička destinacija na zapadu Srbije, a to dodatno potrvđuje i velika zainterosovanost posetilaca upravo za ovu lokaciju na objedinjenom štandu turističke regije Zapadne Srbije.
Pod kupolama Beogradskog sajma, Zlatar je predstavljen kroz svoje najvažnije adute - očuvanu prirodu, mogućnosti za aktivan odmor, ali i autentičnu gastronomiju po kojoj je ovaj kraj nadaleko poznat.
Posebnu pažnju privukla je tradicionalna kuhinja, koja predstavlja nezaobilazan deo turističkog identiteta Nove Varoši i zlatarskog kraja.
Direktor Turističke organizacije „Zlatar“, Branko Pucarević, istakao je da je interesovanje posetilaca veliko, te da se očekuje još jedna uspešna turistička sezona.
- Posetiocima sajma predstavili smo kompletnu turističku ponudu Zlatara, od prirodnih lepota i aktivnog odmora, do manifestacija po kojima je ovaj kraj prepoznatljiv. Posebno smo promovisali ‘Zlatarfest’, koji svake godine okuplja na hiljade posetilaca i oživi celu Novu Varoš - rekao je Pucarević za RINU.
Kako je naveo, aktivni turizam predstavlja jedan od ključnih potencijala Zlatara, dok su posetioci pokazali značajno interesovanje i za kulturno-istorijsko nasleđe ovog kraja, uključujući manastire Dubnicu i Mileševu, starovlaške crkve, ali i priče o bogatoj istoriji Nove Varoši.
Učešće na Sajmu turizma, kao najznačajnijoj turističkoj manifestaciji u regionu, bila je prilika da se Zlatar dodatno promoviše i predstavi široj publici, a turistički radnici iz Nove Varoši veruju da će to doprineti još boljoj posećenosti i uspešnoj predstojećoj letnjoj sezoni.