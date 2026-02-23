Slušaj vest

Planina Zlatar iz godine u godinu postaje sve popularnija turistička destinacija na zapadu Srbije, a to dodatno potrvđuje i velika zainterosovanost posetilaca upravo za ovu lokaciju na objedinjenom štandu turističke regije Zapadne Srbije.

Pod kupolama Beogradskog sajma, Zlatar je predstavljen kroz svoje najvažnije adute - očuvanu prirodu, mogućnosti za aktivan odmor, ali i autentičnu gastronomiju po kojoj je ovaj kraj nadaleko poznat.

Posebnu pažnju privukla je tradicionalna kuhinja, koja predstavlja nezaobilazan deo turističkog identiteta Nove Varoši i zlatarskog kraja.

Direktor Turističke organizacije „Zlatar“, Branko Pucarević, istakao je da je interesovanje posetilaca veliko, te da se očekuje još jedna uspešna turistička sezona.

Foto: RINA

- Posetiocima sajma predstavili smo kompletnu turističku ponudu Zlatara, od prirodnih lepota i aktivnog odmora, do manifestacija po kojima je ovaj kraj prepoznatljiv. Posebno smo promovisali ‘Zlatarfest’, koji svake godine okuplja na hiljade posetilaca i oživi celu Novu Varoš - rekao je Pucarević za RINU.

Kako je naveo, aktivni turizam predstavlja jedan od ključnih potencijala Zlatara, dok su posetioci pokazali značajno interesovanje i za kulturno-istorijsko nasleđe ovog kraja, uključujući manastire Dubnicu i Mileševu, starovlaške crkve, ali i priče o bogatoj istoriji Nove Varoši.