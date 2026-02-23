Slušaj vest

Teretna vozila se zadržavaju oko četiri sata na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Batrovci i Šid ka Hrvatskoj ;kao i na prelazu Horgoš ka Mađarskoj, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Bezdan ka Hrvatskoj čeka se duplo manje, dok na ostalim granicama nema dužih zadržavanja.

Očekuje se pojačan saobraćaj na putevima koji vode od Kopaonika, Zlatibora, Tare, Divčibara i Goča ka većim gradovima.

Meteorolozi u tim područjima najavljuju povremeno provejavanje slabog snega, naveo je AMSS.

Kurir/Beta

