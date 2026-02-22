Slušaj vest

Mladići i devojke koji žele da stupe u stroj 63. padobranske jedinice Vojske Srbije i budu vojni padobranci mogu se prijaviti na aktuelni konkurs koji je otvoren do 28. februara 2026. godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Pravo prijave na konkurs imaju punoletni državljani Republike Srbije sa završenom najmanje četvorogodišnjom srednjom školom, koji nisu stariji od 35 godina u trenutku podnošenja prijave i koji ispunjavaju propisane zdravstvene, psihofizičke i bezbednosne uslove.

"Kandidati moraju biti zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije, da se protiv njih ne vodi krivični postupak za dela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i da nisu osuđivani na kaznu zatvora dužu od šest meseci", precizira se u saopštenju.

Kako se ističe, na konkurs se mogu prijaviti i lica koja nisu završila vojnu obuku sa oružjem, uz napomenu da će uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu steći završetkom selektivne obuke.

Sa kandidatima će biti realizovana i provera fizičke sposobnosti.

"Kandidati su dužni da na proveru ponesu sportsku opremu, patike, trenerku, šorts i majicu po sopstvenom izboru. Oni koji ne savladaju uspešno ovu fazu testiranja gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku", dodaje se u saopštenju.

Izborni postupak biće sproveden u skladu sa važećim kriterijumima, a obuhvata proveru nivoa obrazovanja, psihološku procenu, medicinsko-zdravstvenu procenu, proveru fizičkih sposobnosti, bezbednosnu proveru, kao i realizaciju osnovne i selektivne obuke.

"Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune biće upućeni u nadležne vojne zdravstvene ustanove radi ocene zdravstvenih sposobnosti za prijem u specijalne jedinice, koja uključuje i psihološku procenu kapaciteta", navodi se u tekstu konkursa.

Dodaje se da kandidati koji ne zadovolje kriterijume u bilo kojoj fazi postupka, kao i oni koji se ne odazovu pozivu, gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku. Osnovna i selektivna obuka trajaće deset nedelja i realizovaće se u skladu sa odobrenim planom i programom.

"Kandidati koji ne savladaju uspešno određene faze osnovne ili selektivne obuke gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku", ističe se u saopštenju.

Prijave se podnose poštom na adresu VP 6006 Niš, Ulica 63. padobranske brigade bb, 18000 Niš, sa naznakom "za javni konkurs", ili lično u delovodstvu VP 6006 Niš.

Uz prijavu, kandidati su dužni da dostave biografiju, overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj školi, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, potvrde nadležnih sudskih i policijskih organa, potvrdu o vojnoj obuci ili uvođenju u vojnu evidenciju, kao i obrasce za bezbednosnu proveru, istaknuto je u saopštenju.

Sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovor o radu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije, o čemu će svi učesnici konkursa biti blagovremeno obavešteni pisanim putem, dodaju iz Ministarstva.

Na vojnom aerodromu "Narodnik-pilot Mihajlo Petrović" u Nišu traje obuka pripadnika 63. padobranske brigade za izvođenje skokova novim padobranskim sistemom RA-1, najnovije generacije američkog proizvođača Airborne Systems.

Prva faza obuke sprovedena je na zemlji, gde su padobranci prošli teoretsku i praktičnu pripremu, od upoznavanja sa padobranom do pravilnog pakovanja i postupaka u slučaju otkaza. Nakon toga usledili su skokovi iz vazduhoplova, sa različitih visina i u zahtevnim vremenskim uslovima, navedeno je u okviru saopštenja.

"Padobran RА-1 omogućava izvođenje najzahtevnijih skokova, uključujući VIVO i VINO tehnike, na različitim visinama, sa ili bez kiseoničke opreme. Uprkos jakom vetru i niskim temperaturama, bezbedno smo realizovali skokove iz helikoptera H-145.", ističe instruktor.

Jedan od polaznika naglasio je da će novim padobranom moći da izvode skokove na vodenim preprekama, kao i VIVO i VINO skokove.

Dodao je da je prvi skok sa RA-1 protekao odlično, da se padobran otvorio bez problema i omogućio precizno sletanje. Objašnjava da padobran ima finesu od 1:4,5, što znači da sa jednog kilometra visine mogu preći četiri i po kilometra horizontalnom putanjom.

"Ovim padobranom možemo precizno sleteti čak i na izazovne terene. Prvi skok je prošao savršeno, a podrška kolega i instruktora je od izuzetnog značaja", istakao je polaznik.

Obuka doprinosi osposobljavanju pripadnika za najzahtevnije zadatke i očuvanju visoke borbene gotovosti jedinice, naglašava se u saopštenju Ministarstva odbrane Republike Srbije.