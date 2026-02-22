ODRŽAN PRVI ŽUPA FRESH FEST! U Aleksandrovcu pokrenuta nova privredno turistička manifestacija (FOTO)
U Aleksandrovcu je pokrenuta nova privredno – turistička manifestacija — Župa Fresh Fest, festival posvećen mladim vinima, a okupio je veliki broj vinara i ljubitelje božanskog nektara.
Cilj festivala je da mnobrojnoj publici prikaže kvalitet i kvantitet mladih vina i otvori nove pravce razvoja vinogradarstva i vinarstva u Župi.
Festival je protekao u razmeni iskusatva proizvođača, degustaciji najboljih kapljica i dogovororima sa distributerima i trgovcima.
Posetioci su se informisali o nastanku originalnih vina koja se proizvode u vinarijama u "Srpskoj Toskani", koja nose specifičnu energiju i autentičnost potkopaoničkog kraja.
Festival je potvrdilo opravdanje pokrenute inicijative, koju je obeležilo veliko interesovanje vinske publike i nadu da će postati tradicionalan na opšte zadovoljstvo svih ljubitelja Bahusovog napitka.
Kurir.rs