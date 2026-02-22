Slušaj vest

U Aleksandrovcu je pokrenuta nova privredno – turistička manifestacija — Župa Fresh Fest, festival posvećen mladim vinima, a okupio je veliki broj vinara i ljubitelje božanskog nektara.

Cilj festivala je da mnobrojnoj publici prikaže kvalitet i kvantitet mladih vina i otvori nove pravce razvoja vinogradarstva i vinarstva u Župi.

Festival je protekao u razmeni iskusatva proizvođača, degustaciji najboljih kapljica i dogovororima sa distributerima i trgovcima.

Župa Fresh Fest u Aleksandrovcu Foto: Dom kulture Aleksandrovac

Posetioci su se informisali o nastanku originalnih vina koja se proizvode u vinarijama u "Srpskoj Toskani", koja nose specifičnu energiju i autentičnost potkopaoničkog kraja.

Festival je potvrdilo opravdanje pokrenute inicijative, koju je obeležilo veliko interesovanje vinske publike i nadu da će postati tradicionalan na opšte zadovoljstvo svih ljubitelja Bahusovog napitka.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbija"GLIŠIĆEVI DANI" U ČAST VELIKANA SRPSKE PROZE! U Gornjoj Velikoj Vrbnici održana jubilarna kulturna manifestacija (FOTO)
Glišićevi dani 7.jpg
SrbijaFESTIVAL TRADICIJE, KULTURE, UMETNOSTI I PREDUZETNIŠTVA: Tradicionalna privredna, kulturna i turistička manifestacija “Župska berba” po 60. put (FOTO)
Aleksandrovac, Župska berba, Fontana vina.jpg
SrbijaFESTIVAL TRADICIJE, KULTURE, UMETNOSTI I PREDUZETNIŠTVA Tradicionalna privredna, kulturna i turistička manifestacija "Župska berba" po 60. put
Aleksandrovac, Župska berba, Fontana vina.jpg
SrbijaČITAONICA KOŽETINSKA MEĐU NAJSTARIJIM U SRBIJI Narodna biblioteka u Aleksandrovcu obeležila 153. rođendan
Biblioteka se zahvalila opštini Aleksandrovac.jpg