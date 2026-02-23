Sa 30 miliona dinara, Trstenik unapređuje sistem socijalne zaštite, pružajući kvalitetnu podršku korisnicima i njihovim potrebama
Opština Trstenik kontinuirano unapređuje sistem socijalne zaštite, pažljivo osluškujući potrebe svojih građana. U skladu sa tim, uvode se nove usluge podrške, a istovremeno se povećavaju finansijska izdvajanja za već postojeće programe.
Za uslugu dnevnog boravka za MNRO izdvaja se 15.000.000 dinara, a za uslugu ličnog pratioca opredeljeno takođe 15.000.000 dinara. Ovi iznosi se svake godine dodatno uvećavaju, u skladu sa rastućim potrebama korisnika i ciljem da se obezbedi kvalitetna i dostupna podrška svima kojima je potrebna.
Na ovaj način, Opština Trstenik potvrđuje svoju posvećenost razvoju socijalne politike i unapređenju kvaliteta života svojih građana, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.
