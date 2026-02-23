U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 49 pregleda odraslih osoba (tokom dana 20, a tokom noći 29 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 3.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom, sa povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa temperaturom i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je upućeno 184 poziva telefonom u prethodna 24 časa.