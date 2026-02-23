Slušaj vest

Na planini Jadovnik ponovo je viđen medved za kog se, prema procenama stručnjaka i članova Udruženja građana Jadovnik, pretpostavlja da je reč o medvedu Bori, jednom od najkrupnijih primeraka mrkog medveda koji je ikada zabeležen na ovom području.

Njegovo pojavljivanje na hranilištu Kašan usledilo je neposredno nakon Sretenja, što je dodatno pojačalo simboliku njegovog povratka.

- Naša procena je da je on u kanjonu tu negde u blizini spavao i da je bukvalno na Sretenje izašao, a da se sledeći dan pojavio na hranilištu da traži hranu. Od kraja novembra nijedan primerak mrkog medveda nije dolazio na hranilište - rekao je Vjekoslav Joksimović iz Udruženja građana Jadovnik za agenciju RINA.

Prema njegovim rečima, sve ukazuje na to da je reč upravo o Bori, koji je pre pet ili šest godina markiran na Jadovniku.

- U kontaktu sa profesorom Duškom Ćirovićem sa Biološkog fakulteta i procena je da je ovo medved Bora. On je markiran pre pet ili šest godina ovde na Jadovniku, ogrlicu je odbacio nakon tri godine i sada se ponovo pojavio kod nas - naveo je Joksimović.

Posebno ističe njegovu veličinu.

- Ovo je definitivno najveći primerak koji sam ja video. Nemamo vagu niti mogućnost da ga izmerimo, ali pratimo detalje prema pozadini, drveću i odnosu veličina. Po svemu sudeći, reč je o izuzetno krupnom medvedu i to dodatno potvrđuje da je u pitanju Bora - istakao je on.

Joksimović je podsetio i na narodno verovanje vezano za Sretenje.

- Po starom narodnom verovanju, ako se medved pomoli iz pećine na Sretenje, to znači kraj zime. Normalno, to je verovanje, ali ove godine se baš tako poklopilo - rekao je on.

Iako hranilište Kašan redovno posećuju brojne divlje životinje, uključujući beloglave supove, lisice, šakale i povremeno vukove, povratak Bore predstavlja najznačajniji događaj ove zimske sezone.

Za članove udruženja, njegovo ponovno pojavljivanje nije samo zanimljiv prirodni fenomen, već i potvrda da Jadovnik ostaje stabilno stanište za krupne zveri, kao i da višegodišnji rad na očuvanju i praćenju divljih vrsta daje konkretne rezultate.