Slušaj vest

U svojoj 75. ski sezoni Sreten žali samo što ove zime, zbog nedostatka snega se nije spuštao niz omiljenu mu, crnu stazu Tornik–Zmajevac, ali kada je na skijama i sa prijateljima uživa se i na plavoj stazi.

„Zato što se osećam 10 godina mlađi kad sam na skijanju i posle skijanja. Kad ustanem ujutru, to nema, groznica, pripremanje, oprema mora da bude uveče sve spakovano… Drugari me moji čekaju. Oni znaju gde je pauza. Na dva mesta mi pravimo pauzu, a ja ih ponekad iznenadim ne napravim nigde pauzu nego vozim do kraja“, kaže Sreten Dimitrijević.

„Njegove godine nas sve vuku napred da ga pratimo koliko god možemo i trudimo se da budemo što više i što duže zajedno“, ističe Slobodan Penezić.

„Šezdesetak skijaških dana imamo do sada. On je skoro polovinu sigurno skijao. Skijališta Srbije već godinama njemu obezbeđuje besplatan ski pas sezonski i on svake godine dolazi redovno“, navodi Branko Slavujević, rukovodilac Skijališta Zlatibor.

Prijatelji su Sretenu, rođenom na Sretenje pre devet decenija, pripremili i proslavu jubilarnog rođendana na stazi.

„To je samo mali znak pažnje za sve ono što on nama daje kao ideju kako mi možemo da u starosti provodimo svoje vreme. To je jedna ideja, koja kaže produži mladost, a ne starost“, smatra instruktorka skijanja Jelena Jovanović.

„Grlili, ljubili, pitali kako da dožive i oni te godine, kojim metodama se ja bavim i tako. Ja sam im rekao da moraju da imaju porodični život sređen i da se bave sportom celog života“, kaže najstariji skijaš na Torniku.

Sreten je inače bio svojevremeno najbolji gimnastičar i sportista užičkog regiona. Još uvek kliza i pliva, a kad se završi ski-sezona, kaže, vraća se biciklističkoj stazi i planinarenju.