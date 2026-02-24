HUMANOST KOJA TRAJE Organizovana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Vranju, prijavili se i "rekorderi" FOTO
Tradicionalno u godini jubileja organizovana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi, prva ove godine u Vranju.
Samo do 13 sati prikupljeno je 220 jedinica krvi.
Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave u Vranju, u ponedeljak u Sabornom hramu Svete Trojice u Vranju, organizovalo je godišnju akciju dobrovoljnog davanja krvi, u vremenu od 9 do 15 časova.
Predsednik udruženja Srđan Nikolić ističe da je ovo tradicionalna akcija prva u nizu od ukupno sedam koliko ih udruženje organizuje tokom godine.
„Jedna od najmasovnijih akcija, veliki odziv davalaca. Osim članova udruženja krv su dali i pripadnici Vojske Republike Srbije, institucija, građani. Tu su naša pobratimska udruženja iz Budve, Istočnog srpskog Sarajeva i iz Jagodine“.
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave Vranje osnovano je 2006. godine 16. februara.
„Jubilarna 20. godina tog humanitarnog rada, ove godine je i obeležavamo. Očekivan je velik odziv“, kaže Nikolić.
Među davaocima i rekorderi.
„Imamo danas našeg prijatelja iz Jagodine koji je 150 put dao krv kod nas. Prijatelj udruženja, humanitarac veliki. Imamo i jednog našeg kolegu koji je danas 134 put dao krv“, navodi predsednik Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave Vranje, Srđan Nikolić.