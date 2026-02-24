Slušaj vest

OŠ "Jovan Cvijić", jedna od najstarijih lozničkih, modernu fiskulturnu salu treba da dobije do sredine juna, saopšteno je danas iz gradske uprave. Radove na izgradnji obišli su gradonačelnica Dragana Lukić i predstavnik Ministarstva za javna ulaganja Vuk Stanković, koji su upoznati sa dinamikom izvođenja posla, a u toku su građevinski radovi na sali u okviru koje će biti urađene svlačionice i pomoćne prostorije namenjene učenicima i sportistima.

- U narednoj fazi planirano je postavljanje krovne konstrukcije, a potom slede unutrašnji instalacioni i montažni radovi. Paralelno se radi na uređenju i spoljašnjeg sportskog terena, koji će zajedno sa salom činiti funkcionalnu i savremenu sportsku celinu. Novi kapaciteti ispuniće kriterijume za odigravanje utakmica mlađih kategorija, čime će učenici i mladi loznički sportisti dobiti kvalitetne uslove za treninge i takmičenja - navode iz gradske uprave i preciziraju da je rok za završetak radova 14. jun ove godine.

Izgradnja je, podsećaju, počela 21. marta 2025, a projekat vredan 103 miliona dinara finansira Ministarstvo za javna ulaganja. Škola je do pre godinu dana koristila salu manju od 180 kvadrata, sagrađenu početkom pedesetih godina prošlog veka, i ona je sedam decenija bila mesto odvijanja nastave fizičkog vaspitanja u neodgovarajućem prostoru. Kako su uoči izgradnje novog objekta rekli u školi, nije bilo uslova za košarku, rukomet se igrao na jedan gol, a niska tavanica smetala je i igranje odbojke, a kozlić, odskočna daska i greda bili su sprave za gimnastiku.

Nova fiskulturna sala treba da ima nešto više od 1.000 kvadrata, sa uslovima za igranje rukometnih, košarkaških i odbojkaških utakmica, kao i gimnastiku. Imaće savremenu opremu, sklopive unutrašnje tribine, semafor, mobilne sklopive električne koševe, moderan parket, biće klimatizovana, sistem video nadzora, sve što je potrebno. Osim kancelarije za nastavnike imaće svlačionice za dečake i devojčice kao i odvojene tuš kabine.

Ujedno izgradnjom sale škola dobija i prostor za održavanje školskih proslava, dok se minulih decenija dovijala koristeći u te svrhe dve učionice spojene ''harmonika'' vratima. Osim toga rušenjem dve stare zgrade u školskom dvorištu je stvoren prostor za izgradnju novog sportskog terena sa gumiranom podlogom, umesto postojećeg, a betonske koševe zameniće novi kao i rukometni golovi. Posle 70 godina učenici "Cvijićeve", koja ima oko 700 učenika sa izdvojenim odeljenjem u Voćnjaku, imaće odlične uslove za bavljenje sportom.

Inače, Loznica treba da stavi u upotrebu još dve nove fiskulturne sale, u Gimnaziji "Vuk Karadžić" i školi u Jadranskoj Lešnici, što će unaprediti kvalitet nastave fizičkog vaspitanja lozničkih učenika.