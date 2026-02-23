Slušaj vest

Danas oko 15 časova i 20 minuta izbio je požar u porodičnoj kući u selu Stapar kod Sombora.

Pričinjena je veća materijalna šteta. Požar je prijavljen u 15.28 časova, nakon čega su na lice mesta izašli pripadnici VSB Sombor i DVD Stapar kao i ekipe hitne pomoći.

U požaru je povređeno jedno lice, koje je zadobilo opekotine i nakon ukazane prve pomoći transportovano je u Opštu bolnica U Somboru radi daljeg lečenja.

U objektu se u trenutku izbijanja požara nalazilo i dete, koje je pravovremeno evakuisano i, prema prvim informacijama, nije zadobilo povrede.

Uzrok požara za sada nije zvanično potvrđen. Požar je ugašen nešto posle 17 časova.

