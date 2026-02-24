Slušaj vest

Putevi Srbije saopštili su da će na auto-putu Pakovraće - Požega, danas i sutra, 25. februara u zoni tunela Munjino brdo biti izmenjen režim saobraćaja, zbog radova na geodetskom monitoringu.

To javno preduzeće ke preciziralo da će saobraćaj biti presumeren kroz službene prolaze koji se nalaze ispred petlje Lučani i iza tunela Munjino brdo.

Shodno lokaciji prolaza, predviđeno je zatvaranje krakova petlje Lučani u zavisnosti od toga koja je tunelska cev zatvorena a izmena režima saobraćaja predviđena je tokom 24 sata.

Radovi će se izvoditi u dve faze i to, 24. februara uz zatvaranje desne tunelske cevi, ka Požegi, dok će saobraćaj biti preusmeren na levu tunelsku cev, gde će se odvijati u dvosmernom režimu.

Naveli su i da pri tome na petlji Lučani neće biti omogućeno uključenje iz Lučana ka Požegi.

Radovi će se izvoditi 25. fdbruara uz zatvaranje leve tunelske cevi, ka Čačku, dok će saobraćaj biti preusmeren na desnu tunelsku cev, gde će se odvijati u dvosmernom režimu.

Dodali su i da pri tome na petlji Lučani neće biti omogućeno isključenje iz Požege ka Lučanima.

Najavili su za danas, 24. februara radove i ispred desne cevi tunela Laz, u smeru ka Požegi i to na otklanjanju nedostataka sa hidratanskim pumpama od 11.00 do 14,00.

U zoni ispred tunela Laz, za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka u dužini od 200 metara, dok će se saobraćaj odvijati voznom saobraćajnom trakom, naveli su.