Pripadnici Gorske službe spasavanja Srbije spasili su na Suvoj planinara starog 62 godine kome je pozlilo tokom 30. Zimskog uspona na Trem.

Spasiocima su bila potrebna dva sata da planinara na nosilima spuste sa planine, nakon čega je zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu.

U akciji spasavanja planinara učestvovalo je 14 spasilaca, a veći broj njih obebzeđivao je stazu kako bi se preostali planinari bezbedno vratili sa vrha u Donji Dušnik, odakle je uspon krenuo.

Zimski uspon na Trem svake godine organizuje Planinarski klub „Železničar“ iz Niša, a prisustvo Gorske službe spasavanja je sastavni deo obezbeđivanja te planinarske manifestacije.

Kurir.rs/Jugmedia

