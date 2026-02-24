Slušaj vest

Zbog radova na geodetskom monitoringu, na deonici auto-puta E-763 Pakovraće - Požega u zoni tunela Munjino brdo saobraćaj će se odvijati izmenjenim režimom, uz dvosmerno kretanje kroz jednu tunelsku cev i ograničenja na petlji Lučani.

Dodatno, danas su planirani i radovi ispred tunela Laz, uz zatvaranje preticajne trake u smeru ka Požegi.

Auto-put E-763, Pakovraće - Požega, zona tunela Munjino brdo izmenjen režim saobraćaja, zbog izvođenja radova na geodetskom monitoringu.

Izmena režima saobraćaja predviđena je tokom 24h.

Radovi će se izvoditi u dve faze:

- 24.2.2026 g, uz zatvaranje desne tunelske cevi, ka Požegi, dok će saobraćaj biti preusmeren na levu tunelsku cev, gde će se odvijati u dvosmernom režimu, pri čemu na petlji Lučani neće biti omogućeno uključenje iz Lučana ka Požegi.

- 25.2.2026. g, uz zatvaranje leve tunelske cevi, ka Čačku, dok će saobraćaj biti preusmeren na desnu tunelsku cev, gde će se odvijati u dvosmernom režimu, pri čemu na petlji Lučani neće biti omogućeno isključenje iz Požege ka Lučanima.

Auto-put E-763, Pakovraće - Požega, ispred desne cevi tunela Laz, u smeru ka Požegi - radovi na otklanjanju nedostataka sa hidratanskim pumpama - 24.2.2026. g, od 11 do 14 č.

U zoni ispred tunela Laz, za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka u dužini od 200 metara, dok će se saobraćaj odvijati voznom saobraćajnom trakom.