Ona je doktorka stomatologije, on doktor medicine. Ona je Srpkinja, on Palestinac. Ona je pravoslavne, a on muslimanske veroispovesti. Ona sa Balkana, on sa Bliskog istoka.

Dragana Novović i Nizar Žaber su dokaz da ljubav ne poznaje granice.

Ovo je priča u koju je utkana ljubav dvoje ljudi, ljubav prema tradiciji i kulturi dva naroda i ljubav prema hrani.

Doktorka Dragana Novović je doktorka stomatologije koja već neko vreme radi u stomatološkim ordinacijama pri Domu zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ u Mladenovu i Tovariševu, a doktor Nizar Žaber je doktor u Službi hitne medicinske pomoći u Bačkoj Palanci.

Njih dvoje su najpre ispričali svoju ljubavnu priču a onda je doktorka Dragana pokazala i svoju veštinu u kuhinji pripremajući tradicionalno palestinsko jelo „Makluba“ za koji je dala i recept.

Foto: Youtube Printscreen/BAP vesti

Nizar je ispričao da su se jedno u drugo zagledali u čitaonici i malo po malo postadoše momak i devojka!

- Hvala Bogu, ide nam dobro, i srećni smo, u braku smo godinu dana...

Dragana veli da je bila s njim u Jerusalimu i da je to drugačija kultura od naše ali u kojoj porodica zauzima izuzetno važno mesto i jako se ceni, možda i više nego kod nas jer se stalno posećuju, idu na večere, povezaniji su nego ovde...

Na pitanje kako je ko reagova u početku, Dragana je bila iskrena rekavši da je postojala prirodna radiznalost, a kod porodice i zabrinutost jer svako želi najbolje za svoje dete. Međutim, kad su ga upoznali i videli kako se on ponaša prema meni, da je dobar, iskren, prihvatili su ga kao svoje dete... Najviše ih je zanimalo kakvi su mu obilčaji, kultura, jezik..., a sad kao da je njihov!

Dragana veli i da joj se sviđa hrana iz kulture njenog muža.

Recept za Maklubu:

2 plava patlidžana

1 srednja glavica karfiola

1 glavica crnog luka

500 grama piletine

2 krompira srednje veličine

Začini: so, biber, kurkuma i specijalna mešavina začina za to jelo

300 grama riže

Voda i malo ulja za prženje

Priprema:

Patlidžan iseći na kolutove posoliti i ostaviti da malo pusti vodu, za to vreme na ulju kratko propržiti karfiol a nakon toga i patlidžan. U istom ulju kratko propržiti mesto sa krupno sečenim crnim lukom i začinima. Kada meso malo promeni boju, dodati oko pola litre vode i kuvati dok piletina ne omekša.

Za to vreme oguliti i na deblje kolutove iseći krompir, pa jednim delom obložiti dno šerpe, nakon toga se stavi meso a potom se naizmenično ređaju patlidžan, karfiol, riža i ostatak krompira.